Aunque dice ser respetuoso de la autonomía del Banco de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Banxico por sólo preocuparse por la inflación y no por el crecimiento económico.

“La política del Banco de México es autónoma, ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista, lo que están llevando a cabo. Yo quisiera que el Banco de México no sólo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico porque esa fórmula de que si hay incremento de inflación, aumentar las tasas, pues es lo ortodoxo y habría que pensar en otras acciones”.

Consideró que el incremento de 50 puntos base en la tasa de interés anunciada por Banxico, debe ser el último, pues piensa que ya empezará el descenso en los niveles inflacionarios, y aseguró que aunque no es para alarmarse, su administración no dejará de enfrentar el problema. (Por Arturo García Caudillo)