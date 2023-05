Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los migrantes que resultaron lesionados en la tragedia de Ciudad Juárez, han salvado la vida gracias a la atención que les ha brindado el gobierno mexicano.

“Se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse, se les trajo a hospitales especializados, con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido. Quienes en otras circunstancias, o si no se les hubiese dado atención adecuada, oportuna, hubiesen perdido la vida”.

Explicó que de acuerdo a las investigaciones, la persona que tenía la llave no abrió porque seguramente no se imaginó lo que podría ocurrir. (Por: Arturo García Caudillo)