Aunque la Fiscalía General de la República obtuvo diversas órdenes de aprehensión en contra del ex secretario de Seguridad en el sexenio calderonista, Genaro García Luna y el ex coordinador de inteligencia de la desaparecida Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, así como de otros presuntos delincuentes, incluido Joaquín “Chapo” Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no tener ninguna información.

“No tenemos mucha información, es un proceso que llevó a cabo la Fiscalía General de la República. Ya era una investigación de tiempo atrás, no tanto, porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos nuevos. Bueno, que no se habían presentado denuncias porque se trata de, como tú lo mencionas, lo del operativo este Rápido y Furioso”.

Incluso dijo desconocer si el Gobierno de Estados Unidos había enviado un expediente sobre el caso Rápido y Furioso, aunque no descartó que así haya ocurrido, debido a que hay cooperación entre fiscalías. (Por Arturo García Caudillo)