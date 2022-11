El presidente Andrés Manuel López Obrador espera que haya un acuerdo unánime para el aumento al salario mínimo.

“Eso es lo que ofrece Coparmex, 15. Estamos viendo eso, hay que esperar la postura del sector obrero y lo ideal sería un acuerdo que fuese unánime. Pero yo soy partidario de que se logre el acuerdo, porque se requiere aumentar el salario, si bien es cierto, que tiene que ser cuidadoso por la situación de inflación que se vive, también no debe de utilizarse la inflación como pretexto para no aumentar el salario”.

Explicó que la CROC propuso que el aumento sea mayor, pero no quiso decir cuánto y que hasta donde sabe, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos pretende hacer el anuncio el primer día de diciembre por la mañana. (Por Arturo García Caudillo)