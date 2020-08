El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado a los funcionarios públicos a guardar diariamente a las doce del día, un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por covid-19, seguido de aplausos para motivar al personal médico.

“Lo estamos replicando a partir de hace cinco días, sin embargo, no ha sido aplicado por todo el gobierno, y lo que queremos es que se lleve a cabo este homenaje en todas las oficinas públicas. Entonces vamos a informar de nuevo. Algunos no tenían la información y no está demás que se conozca esta instrucción para que se lleve a la práctica. Desde luego todo es voluntario”.

Este homenaje fue iniciado desde el mes de junio por la Secretaría de la Defensa Nacional, y sólo en el IMSS se ha seguido esta instrucción. (Por Arturo García Caudillo)