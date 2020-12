Preocupado por el aumento de contagios por Covid en el país, pero particularmente en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a la población a cuidarse y quedarse en casa.

“Lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24. Desde luego cuidarnos siempre, pero de manera especial, si podemos no salir o solo salir a la calle por lo indispensable, que es el que podamos tener la necesidad de ir a la calle, de estar en la calle por sustento, por una compra verdaderamente necesaria, no por algo superfluo, pues entonces sí, con cuidado, pero procurar estar en casa, y como lo hemos venido diciendo que no hagamos festejos en las casas”.

Explicó que su administración está haciendo lo que le corresponde, ampliando el número de camas en los ocho estados donde han aumentado los contagios, y aseguró que no serán rebasados. (Por Arturo García Caudillo)