Al conmemorar el 109 aniversario de la Defensa del Puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México no acepta y no aceptará ayuda para resolver los problemas de inseguridad.

“No queremos ayudas de ningún gobierno, de ninguna potencia del extranjero en esas condiciones ni en ninguna. Somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias, sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos. Desde aquí, desde el Puerto de Veracruz, les decimos, y que oiga bien y que se oiga lejos. No aceptamos ninguna intervención. Nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada”.

Por ello hizo un llamado a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que, en caso de ser necesario, estén listos para enfrentar al enemigo. (Por Arturo García Caudillo)