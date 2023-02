Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque tiene la facultad de veto para corregir los errores del Plan B de reforma electoral, no lo utilizará, porque hay temas más importantes en los cuales usarlo.

“Lo voy a usar para cosas que considere más importantes, porque si no, se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria, y vale más que se vaya, como corresponde legalmente, a la Suprema Corte”.

Y como es importante la división de poderes, añadió, por eso hasta se puede decir que la ministra presidente de la Corte, Norma Piña, fue electa gracias a que él no quiso meter las manos.

“O sea, ¿ustedes imaginan el cambio que significa? La señora presidente de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. ¡Ahhh, ahhhh! Sí, porque antes, antes, el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”. (Por Arturo García Caudillo)