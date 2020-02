A pesar que desde 2007 existían amparos y suspensiones tramitadas por ejidatarios de El Colli y Santa Ana Tepetitlán, que impedían entre otras cosas intervenir e incluso balizar casi 3.5 kilómetros del Periférico, la titular de la coordinación de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, aseguró que si bien los litigios prevalecen, no encontraron impedimentos legales para que el Gobierno del Estado pudiera desarrollar las obras del Peribús.

“Es un proceso jurídico que todavía sigue en curso, sin embargo no estábamos inhabilitados para hacer obra, entonces continuamos nosotros este realizando obra como nos es permitido”.

Agregó la funcionaria que hay tramos donde está rescatando el derecho de vía que fue invadido por particulares y hasta el momento no han tenido conflictos.

Caso especial son los dueños de predios y casas entre avenida Imperio y Calzada Independencia, donde se invadió el Periférico, pero afirmó la coordinadora que ya se dialoga con ellos para que entreguen los terrenos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)