Al menos cuatro meses más permanecerá en prisión preventiva justificada el jugador de fútbol, João Maleck, presunto responsable de un choque en el que falleció una pareja de recién casados.

El accidente ocurrió en junio pasado y como el futbolista no logró acreditar una residencia fija en México y existía la posibilidad de que se fugara, el juez de control le dictó prisión preventiva de seis meses que se cumplieron este fin de semana.

Sin embargo como aún no se agenda la audiencia intermedia y el riesgo de evasión persiste, es que el juez decidió ampliar el plazo de prisión preventiva.

La defensa de João Maleck anticipó que se inconformarán por la resolución, porque no se celebró una audiencia, sino que solamente fueron notificados a través de un acuerdo. (Por José Luis Escamilla)