Finalmente fueron seis los municipios que pidieron ampliar el periodo de descuento para los contribuyentes cumplidos en el pago del Predial.

El Congreso de Jalisco autorizó modificaciones a leyes de ingresos para que Zapopan y Tuxcueca descuenten el 15 por ciento en los recibos de Predial 2020 durante marzo, mientras que Zacoalco de Torres, Amacueca, Cocula y Goméz Farias descontarán en Predial y servicios.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Rodríguez, dijo que podrían sumarse más ayuntamientos en la próxima sesión:

“Cuando termine marzo los contribuyentes de Zapopan que no hayan pagado el Impuesto Predial no solamente perderían a partir del mes de abril el descuento del 15 por ciento, sino que además les empezarán a correr recargos por no haber hecho el pago a tiempo”. (Por Mireya Blanco)