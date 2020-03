Debido a la epidemia del Coronavirus, el Instituto Nacional Electoral analiza la posibilidad de postergar las elecciones locales en Hidalgo y Coahuila, así lo explica el consejero Ciro Murayama:

“¿Estamos en condiciones de hacer la elección?, pues francamente las cifras de la pandemia nos hacen pensar que puede ser factible que por primera vez en la historia se llegue a la determinación de no celebrar en la fecha prevista un proceso electoral. Si presenta en los próximos días, horas o semanas la fase tres, no va a ser posible, no va a ser responsable”.

Sin embargo, añade, esta es una decisión de Estado que involucra además de al INE, a los gobiernos de Hidalgo y Coahuila, y a las autoridades de salud.

Por tal motivo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se reúne esta tarde con el titular del Consejo General de Salubridad, Jorge Alcocer. (Por Arturo García Caudillo)