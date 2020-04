La Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) analiza diez posibles marcas diferentes de alcohol para rastrear el origen del producto adulterado con metanol y que ha causado 21 muertes en el sur del Estado, informa su titular, Denis Santiago Hernández.

“Como diez aproximadamente yo he visto por el tipo de los envases que nos han entregado. Pueden ser, tal vez, cinco productos de una misma marca, pero los envases sí son aproximadamente como diez diferentes. Sería una situación hasta cierto punto poco ética de comenzar a culpar a marcas o a empresas con las que todavía no contamos con sus datos de laboratorio”.

Destaca que por el momento, la única marca ubicada con altos grados de metanol es El Chorrito, que no cuenta registro en la Coprisjal. (Por Claudia Manuela Pérez)