Autoridades estatales no descartan ampliar a más nosocomios las rutas del programa de transporte Conexión Médica, aunque no sean hospitales que atiendan pacientes con Covid-19, señaló el director de Transporte Escolar, Bernardo Santana y quien coordina la campaña.

Señaló el funcionario que de momento se operan tres rutas y se les hacen adecuaciones conforme a la demanda y la información que se recaba.

“Estos días de operación han sido fundamentales para mejorar el servicio, acabamos de cambiar la Ruta A, la cual tuvo de inmediato tuvo una respuesta en positivo en cuanto a la necesidad de servicio”.

Explicó que las 18 unidades son usadas originalmente para transporte escolar, pero al no haber clases se aprovechan con médicos y enfermeras.

Ya se han realizado más de mil viajes, señaló Santana, y destacó que se sanitizan durante los viajes, para que los vehículos no se conviertan en nuevos focos de infección. (Por Héctor Escamilla Ramírez)