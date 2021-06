Uno de los pendientes con el desalojo del Edificio Plaza es el destino del ingreso poniente de la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 del Tren Ligero que se ubica sobre la calle de Pedro Moreno y a dos metros del edificio en riesgo de colapso.

El titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rolando Valle Favela, afirmó que no se tiene previsto el cierre de esta entrada.

“Está y va a permanecer abierta, no hay riesgo para la entrada”.

Por su parte, el presidente municipal interino de Guadalajara, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, señaló que este tema se encuentra en estudio:

“Se están haciendo los trabajos de análisis, el día de hoy se define lo de la Línea 3, en todo momento existe la posibilidad, no me quisiera adelantar, pero les comunicamos de manera inmediata del análisis que se tenga por parte de Protección Civil y Bomberos y por parte de la propia Dirección de Obras Públicas”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)