El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, mandó al anecdotario la confrontación que tuvo con el gobierno del estado por la contaminación del Río Santiago.

Hernández Barrón negó que haya dialogado con el gobernador por los reproches sobre la inactividad de la administración en el tema, sostuvo que el protagonismo no resuelve la crisis de contaminación, y que después de la visita de febrero se documentaron acciones que no habían sido reportadas por las autoridades y que son sujetas de un nuevo análisis.

“No todo esta dicho eh, una cosa es lo que trasciende en los medios ¿prepara alguna investigación? seguimos haciendo la investigación y no solamente del caso del Río Santiago como ya les decia de todas las cuencas del estado porque aquí hay un problema de gestión integral del agua, hay una visión muy comercial respecto al agua”

Hernández Barrón admitió que, pese a la construcción y gasto en nuevas plantas de tratamiento, no ha sido posible reducir los niveles de contaminación porque alguien no hace su trabajo. (Por Mireya Blanco)