Tras filtrarse la denuncia de hechos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la que involucra en hechos de corrupción a tres ex presidentes de la República, legisladores federales, y ex secretarios de estado, el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, rechazó las acusaciones en su contra, y calificó a Lozoya de mentiroso.

“No sólo me provoca repudio. La mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis. Fíjense. Dice Lozoya que la entrega de dinero ocurrió en la primera semana de agosto del 2014, y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Y claro, en el documento me señalan como diputado federal del PAN, pero resulta que en agosto del 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado la diputación cinco meses antes. Entonces, además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya”.

Por tal motivo anunció que hoy mismo interpondrá una demanda en contra de Lozoya. (Por Arturo García Caudillo)