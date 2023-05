Tras 16 años de vestir la camiseta del Tri, el mediocampista Andrés Guardado, anunció hoy su adiós de la Selección Mexicana de futbol, a través un video.

“Sí logras juzgarte bien a ti mismo eres un verdadero sabio y así traté de escribir mi historia con el Tri asumiendo las responsabilidades cuando me dieron el gafete de capitán y asistiendo a cada uno de los llamados y hoy con la sabiduría otorgada después de 16 años de experiencias, puedo decir que llegó el momento de ponerle fin a este sueño, de despertar… Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en mi selección. Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento. Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito. Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años y que ahora soy uno más de ustedes”.

El “principito” participó con la Selección Mexicana en los Mundiales de: Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar. Y por lo pronto continuará su carrea con el Betis de España, más no con el Tri.

(Por Manuel Trujillo Soriano)