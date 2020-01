La directiva de los Angeles Galaxy mantiene la ilusión de conseguir los servicios del delantero mexicano Javier Hernández, quien ha tenido muy pocos minutos en el Sevilla y para eso buscará un acercamiento con el club español para conocer los detalles del posible traspaso.

Y pese a que su nombre suena para salir del Sevilla y de que han salido dos jugadores de su equipo, el técnico del Leganés, el también mexicano Javier Aguirre, dijo que por ahora, no le interesa llevar a su equipo al Chicharito.

“Por esos dos jugadores no tenemos contemplada ninguna alta y concluyo, si me quedo como estoy, encantado de la vida. No tengo, de momento, pensado en que venga nadie. Llevo 7 partidos como con 7 partidos quiero cambiar cosas que además, no lo han hecho mal, es decir, si de alguna manera se hubieran llevado 7 derrotas, yo diría jolines si necesitamos aquí hacer una vuelta durísima pero el equipo gana, pierde o empata, pero compite”. (Por Juan Carlos González)