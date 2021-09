Para aprovechar la fecha FIFA Chivas prepara un amistoso ante el América a jugarse el domingo en Dallas, Texas.

A decir de Carlos Cisneros, se debe tomar con seriedad y ganar el juego, pensando en el torneo local.

“Claro qué hay mucho en juego, se puede ganar la titularidad al partido para la Liga y es un clásico, yo creo que la gente no lo ve como amistoso quiere que gane su equipo”.

Por otro lado, luego de sufrir por casi cuatro años de una lesión por estrés, Cisneros dice que ya no se quiere ni acordar de la lesión, pero que si llego a pensar en el retiro.

“Quizá sí, algún día lo pensé, pero igual llegué a pensar cómo sería mi vida sin jugar futbol y no me veía ahí. Creo que también es algo que me motivó. Para mí la lesión ya quedó atrás, no me quiero ni acordar. En el nivel futbolístico me siento muy bien. Los últimos torneos es ahora cuando me siento mejor futbolística y físicamente”.

Cisneros es de las sorpresas en el torneo con buenos números en asistencias y centros. (Por Martín Navarro Vásquez)