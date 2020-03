Autoridades y empresarios piden calma a la población ante las compras de pánico que se han registrado en varios establecimientos a causa del Covid-19. Ven con buenos ojos las medidas preventivas que está adoptando la población, piden que no exista acaparamiento y especulación. De momento no se analiza racionar o limitar las compras, pero sí que la gente realice adquisiciones responsables.

Integrantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara, de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, junto con el coordinador del gabinete de Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, señalaron que no hay desabasto de productos.

“Convocamos al comercio organizado para identificar y para revisar como están los inventarios de las tiendas y que puedan en conjunto con el gobierno definir algunas recomendaciones y mecanismos para que la gente este tranquila, porque no hay de qué preocuparse, hay inventarios suficientes”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)