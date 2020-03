En el marco de las acciones que se están implementando para frenar la epidemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que el domingo por la tarde dará a conocer las medidas en materia económica que se implementarán para enfrentar esta crisis, entre las que destaca una disminución de

salarios en el Gobierno Federal.

“Desde luego que vamos a hacer un esfuerzo los altos funcionarios públicos, se van a reducir los sueldos, en términos reales, no van a crecer, se congelan, es decir, no hay aumento, lo que se estaba considerando para este año, no hay aumento, sólo para los altos funcionarios públicos, y de manera proporcional. Va a ganar menos el presidente, y así, hacia abajo. A los trabajadores que ganan menos de treinta, de veinte mil pesos, no aplica”.

Informó que viajará mañana a Tlaxiaco, Oaxaca, para entregar el Hospital que no pudo inaugurar hace un par de semanas, y que viernes y sábado hará un recorrido para entregar otras obras hospitalarias en diversas partes del país. (Por Arturo García Caudillo)