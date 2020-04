Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, vendedores de pitayas y guamuchiles no les permitieron instalarse en las Nueve Esquinas y serán enviados a la plazoleta del templo de Mexicaltzingo.

Por lo pronto, afirman que se las están viendo negras porque el ayuntamiento no les permitirá instalarse desde temprano, sino hasta las 11 de la mañana con el riesgo que su mercancía comience a echarse a perder y sólo dejarán colocarse a 24 de los casi 40 vendedores de pitayas. Lorena, comerciante desde hace muchos años comenta:

“De hecho estaba peor la propuesta: querían mandarnos al Parque del Refugio o al Corona o a El Santuario o al de Abastos pero en las calles de atrás, no o acá donde principalmente se junta la gente”.

Instaladores de puestos mencionaron que el ayuntamiento les prometi un local del lado de Mexicaltzingo para que pudieran guardar los tubos, basculas, fierros y lonas, pero se deciden temerosos porque en esta zona frecuentemente los ladrones aplican cortinazos a los negocios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)