Aunque la reforma constitucional para la revocación de mandato ya fue aprobada, y se fijó para el 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un nuevo llamado al Poder Legislativo para modificar la fecha, y que esta se lleve a cabo en el 2021.

“Les ofrezco adelantar la fecha, que la revocación del mandato no sea hasta el 22, que la hagamos, aprovechando que van a ser las elecciones, el mismo día. Es una tarjeta adicional, se va a votar por diputados, por autoridades locales, por gobernadores, porque van a haber cambios en los estados, y una boleta: ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y podemos hacer el cambio a la Constitución, y yo envío, si me responden hoy, la iniciativa de reforma constitucional”.

Lo anterior luego que el ex presidente Felipe Calderón dijo no compartir iniciativas que pretendan romper el orden constitucional, pero sí estar dispuesto a participar en la revocación de mandato para quitar legalmente al actual Ejecutivo Federal. (Por Arturo García Caudillo)