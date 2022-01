Toda gripa es Covid hasta que no se demuestre lo contrario, asegura a Notisistema el infectólogo Pedro Martínez al recomendar a las personas con síntomas como fluido nasal, tos, dolor de cabeza o fiebre, hacerse una prueba:

“En este momento cualquier cuadro gripal, llámese dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, fiebre, malestar general, definitivamente debemos de asumir que pues es Covid. Definitivamente buscar hacer una prueba, si no tenemos acceso a la prueba por la razón que sea, aislarse. Repito tenemos un 49 por ciento de población que aún no está vacunada”.

El especialista recuerda que ómicron es una variante muy contagiosa y que el 50 por ciento de la población aún no está vacunada. (Por Gricelda Torres Zambrano)