Finalmente, este martes no se instalaron tianguistas de ropa de segunda en el banquetón de avenida Federalismo y la calle José María Vigil, que la semana pasada provocó el enojo de locatarios del Mercado Mezquitán, a tal grado de amenazar con salir a vender sus productos a la calle. Una de estas comerciantes expresa:

“Pues, ayer me dijeron que los tiangueros que se pusieron la semana pasada eran personas que estaban rubricadas, pero la verdad es que los tiangueros antiguos no los reconocen, entonces ¿reubicadas de dónde? y hoy ya no se pusieron? Parece ser que no”.

No obstante, el resto del tianguis de ropa de Segunda Mezquitán, constituido por más de doscientos puestos, hoy trabaja con toda normalidad. (Por José Luis Jiménez Castro)