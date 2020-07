El clavadista olímpico jalisciense, German “Duva” Sánchez, lamentó el incendio que afecto al gimnasio de usos múltiples del CODE considerado el mejor de su tipo en todo el país.

“Este gimnasio era de los mejores gimansios del mundo y costo muchos años obtenerlo y tenerlo pero también creo que todos los grandes resultados y todo lo que obtuvimos tampoco lo hicimos cuando teníamos todo, entonces yo creo que no es para decir que no se pueden hacer las cosas, no me queda la menor duda de que teníamos tecnología, teníamos todo en ese lugar no le pedíamos mucho a ningún otro país a ningún otro lugar, en México era el mejor, me queda claro”.

Dijo que el escenario más viable es que los clavadistas tapatíos cambien sus entrenamientos al complejo acuático del parque metropolitano.

(Por Manuel Trujillo Soriano).