La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República deben trabajar en coordinación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la declaración del titular de la UIF, Santiago Nieto, sobre una posible investigación al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

“Tiene que haber coordinación entre la Fiscalía y la Oficina de Inteligencia Financiera, no se puede actuar por separado. Nosotros hemos decidido apoyar la autonomía de la Fiscalía, ellos son los que se hacen cargo de las investigaciones, no el Poder Ejecutivo. Sólo que la Fiscalía solicite a la Oficina de Inteligencia Financiera la información, se puede hacer la investigación y proporcionar esa información a la Fiscalía”.

Al mismo tiempo, pidió que la Fiscalía aplique el principio de la justicia pronta y expedita, que no deje que se le acumulen los casos, ni permita que se haga uso publicitario o propagandístico. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: archivo)