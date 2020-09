Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, la renuncia, por motivos de salud, del secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo.

“Ya la semana pasada me dijo que no podía seguir. Entonces ya me presentó su renuncia, como se dio a conocer en los medios, por eso lo doy a conocer porque ya es de dominio público, casi. Y va en su lugar María Luisa Albores, que también es ambientalista, es la actual secretaria del Bienestar. Y para Bienestar va a ascender el subsecretario Javier May”.

Confirmó que como parte del Plan de Austeridad Republicana se eliminarán varias subsecretarías, una por cada dependencia, aunque sus funciones no desaparecerán, sólo el aparato administrativo. (Por Arturo García Caudillo)