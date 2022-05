El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, asegura que él no conoce la burocracia dorada de la que habla el presidente López Obrador y reitera su compromiso y su lealtad a la Universidad Nacional.

“Yo no conozco la burocracia dorada. No sé a qué se refiere el presidente. No tengo los elementos para poder afirmar si existe o no. Yo conozco maestros universitarios, que son con los que convivo en la Escuela de Derecho y en la División de Estudios de Posgrado, que son maestros modestos, que siendo de tiempo completo perciben un salario acorde a su responsabilidad como maestros de tiempo completo. No conozco, a lo mejor me hace falta conocer esa élite a la que se refiere el presidente”.

Y es que en sus recientes ataques a la UNAM, el titular del Ejecutivo acusó que estudiantes, maestros y dirección de la Máxima Casa de Estudios se han aburguesado en detrimento de la educación en nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)