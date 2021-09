Ha habido muy pocos casos de contagios en el regreso a clases presenciales, y por tanto no ha habido necesidad de cerrar escuelas, asegura la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Es la autoridad Educativa Federal, pero no tenemos información de ninguna escuela que se haya se haya cerrado por este tema. Si han detectado, no tengo el número aquí, pero no ha sido necesario el cierre. Se ha intervenido por parte de Secretaría de Salud, y sea local o federal, pero son muy pocos, muy, muy pocos”.

Estos casos de contagio han sido esporádicos, explicó, gracias a que se han aplicado diez millones de dosis de las diferentes vacunas a mayores de 18 años. Por Arturo García Caudillo)