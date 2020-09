A unos minutos de la inauguración oficial de la línea tres del Tren Ligero el Gobernador Enrique Alfaro anticipa que aprovechará la presencia del presidente López Obrador para gestionar los recursos que no se consideraron en el presupuesto de egresos del próximo año, para proyectos como la línea cuatro del tren ligero, saneamiento de aguas residuales o el Peribus.

“Es un tema que vamos a platicar ahorita con el presidente. No va a ser en el evento de mi parte un espacio para el reclamo ni para el ataque. No es el día de hoy momento para eso. Hoy es el día en que podemos poner un ejemplo de cómo se puede trabajar juntos y yo confío en que el presidente abrirá un espacio de diálogo responsable, serio, respetuoso.”

El Gobernador reiteró ante medios nacionales que la salida de Jalisco de la Conago no es personal contra el presidente, pero había tomado ya tintes partidistas ajenos a su creación original. (Por José Luis Escamilla)