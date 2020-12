Confirma el canciller Marcelo Ebrard, que ya existe una solicitud de extradición para que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna sea juzgado en México, y anticipa que el proceso será largo.

“Es una solicitud de extradición fundada en lo que ha resuelto el Ministerio Público, Fiscalía General de la República. Recordarán ustedes que cuando hay una solicitud de extradición tiene que haber una orden de aprehensión. Y pues ahí está toda la información correspondiente, que valoró el juez y concedió la orden de aprehensión. Fiscalía General de la República nos pidió gestionar la extradición y es lo que exactamente hicimos. Entonces, ya se presentó, y ahora viene un proceso que estimamos va a ser largo, no es un proceso muy corto”.

Y es que, recordó, el ex funcionario, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse.

Por: Arturo García Caudillo