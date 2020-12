Apenas unas horas antes del juego de ida de las semifinales del Torneo ante las Chivas, el León anunció un caso positivo por coronavirus en su plantel y aunque en el reporte de la Liga MX y del club esmeralda no se especifica el nombre, trascendió que se trata del volante José David el “Avión” Ramírez. Ayer los rojiblancos anunciaron también la baja de Isaac Brizuela por el mismo motivo.

El triunfo del Guadalajara ante el América dejó el animo de las Chivas por las nubes y ahora no piensan en otra cosa que no sea el triunfo ante el León en semifinales para avanzar a la final y quedar campeones indica el atacante, Uriel Antuna.

“Nosotros sabemos a lo que juega León, pero esto es una liguilla, hay que ganarle a los mejores para quedar campeón, nosotros vamos a tratar de implementar nuestro juego en estos dos partidos, eso es lo que nos ha mantenido ahí, nosotros sabemos lo que queremos y bueno eso es por lo que vamos a pelear, a quedar campeones, nosotros estamos peleando muy fuerte para quedar campeones, como te dije, hay que ganarle a cualquiera y vamos a quedar campeones, si Dios quiere”.

La buena noticia en el campamento rojiblanco es que los delanteros Alexis Vega y JJ Macías ya trabajan al parejo del grupo y aparentemente estarán elegible para el duelo de este miércoles ante los Panzas Verdes que será dirigido por el árbitro, Marco Antonio Ortiz.

(Por Manuel Trujillo Soriano).