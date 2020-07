Chivas tendrá dos bajas por lesión para el inicio del torneo de pretemporada “Copa por México”. Aunque aún no lo informa el club, Cristian “El Chicote” Calderón presenta un desgarre y no será tomado en cuenta. Mientras que a la espera de conocer el grado de lesión que presenta, se encuentra Uriel Antuna, quien tampoco será considerado para jugar el sábado ante Atlas.

Por cierto que el Alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, dio a conocer que el Estadio de Chivas cuenta con altas medidas de sanidad para llevar a cabo el protocolo que se requiere para a partir de mañana celebrar el torneo amistoso. El director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, esto comentó.

“Que bueno que podamos todos juntos comprobar que estamos tomando las medidas que estamos alineados con los protocolos con una gran comunicación con la liga por su puesto pero siempre con los protocolos médicos establecido por la gente de salud y por supuesto con las disposiciones del gobierno tenemos mucha ilusión de presentarnos ya por lo menos en la televisión lamentablemente en este momento va a ser un torneo todavía sin gente”.

Al momento los cuatro clubes que competirán en el estadio Akron dentro de la Copa por México que son: Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán, no presentan casos positivos de Covid-19. (Por Martín Navarro Vásquez)