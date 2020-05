Anticipa el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro que la próxima semana inicia el plan de la reactivación económica de Jalisco, con la elaboración de un plan por parte de autoridades, organismos civiles, universidades y cámaras empresariales.

El plan, dijo el Gobernador, involucra una reestructuración del presupuesto estatal luego que se han invertido hasta el momento más de tres mil millones de pesos para atender la contingencia por Covid-19.

“Y concretar el plan de reactivación económica no es tener un documento para adorno. No es tener un plan para que no se cumpla. Se va a convertir en el instrumento rector de la gran apuesta del proyecto de mediano y largo plazo con el que Jalisco va a salir adelante. (Por José Luis Escamilla)