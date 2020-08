Para entretenerse en este confinamiento, el cantante Carlos Rivera anunció el proyecto “Si fueran mías” un EP que solo estará disponible en plataformas digitales conformado por 7 canciones de otros cantautores reversionadas en guitarra y voz por el originario de Huamantla, así lo dio a conocer en redes sociales el propio Carlos:

“Elegí las 7 canciones que más me gusta escuchar en mi playlist y que las cantara como si fueran mías, así salió esta, pues este proyecto, que es un proyecto que realmente no pretende nada más que compartirles estas canciones que tanto me gustan, que las escuchen como yo las cantaría”.

Por cierto, que Carlos Rivera mencionó que los conciertos programados para Guadalajara, Ciudad de México y Mérida se pospondrán para el mes de diciembre, pero todo dependerá de la situación de la pandemia. (Por: Katia Plascencia Muciño/ Foto: Cuartoscuro)