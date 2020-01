Informa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que se invertirán entre 80 mil y 100 mil millones de pesos en medicinas para el Sector Salud:

“Vamos a tener presupuesto suficiente para que no falten las medicinas, yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos, que se garantice el derecho a la salud y con ese dinero alcanza, si no hay corrupción”.

Al mismo tiempo hizo un llamado a los ciudadanos a que denuncien la falta de medicamentos o el almacenamiento inadecuado, de forma que alcance lo adquirido, se utilice y no se eche a perder. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)