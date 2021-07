Que no caigan en provocaciones, es el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a los habitantes del municipio de Aguililla, Michoacán, luego de los enfrentamientos de ayer entre civiles y militares:

“Sí, se está atendiendo pero buscando convencer, persuadir a todos. —¿A los grupos delictivos? —A todos. No es el camino la violencia. No es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad. ¿Cuál es el llamado que vuelvo a hacer? Que no se caiga en ninguna provocación”.

Además, López Obrador anunció un plan integral para atender las causas de la violencia, no sólo en Aguililla, sino en toda la región, que incluye, por ejemplo, la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar. (Arturo García Caudillo)