La FIFA anunció este domingo las acciones que tomará en contra de Rusia, tras el conflicto bélico que sostiene con Ucrania. Hasta nuevo aviso, ese país no podrá albergar juegos internacionales, disputará sus partidos bajo el nombre de Unión de Futbol de Rusia y no podrá utilizará ni la bandera ni el Himno Ruso. Los encuentros que esa Selección realice deberán ser en una sede neutral y no podrá contar con público en la grada.

“La FIFA condena el uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión a Ucrania. La violencia nunca es una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad con todas las personas afectadas”, indica el comunicado.

El presidente de la Federación Polaca de Futbol, Cezary Kulesza, calificó como “inaceptable” la decisión de la FIFA de que la selección de su país dispute en campo neutral el partido de clasificación para la Copa Mundial de Catar 2022 frente a la de Rusia. Indicó que Polonia no jugará frente al combinado dirigido por Valeri Karpin “sea cual sea” el nombre que adopte para la ocasión.

“La decisión de la FIFA de hoy es totalmente inaceptable. No nos interesa participar en este juego de apariencias. Nuestra postura sigue intacta: la selección nacional de Polonia NO JUGARÁ contra Rusia, sin importar el nombre del equipo”, escribió en twitter.

(Por Manuel Trujillo Soriano)