La NFL anunció la llamada clase del centenario, una lista de 15 nuevos miembros del Salón de la Fama, en la que destacan el ex comisionado, Paul Tagliabue, quien logró ingresar en su quinto intento, así como el ex gerente de los Gigantes de Nueva, York George Young.

También aparecen, el ex safety de los Vaqueros de Dallas, Cliff Harris, y el ex receptor de los Cafés de Cleveland, Mac Speedie.