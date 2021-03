Luego del estudio que se realizó, por recomendación médica, y a pesar de ya haber superado la enfermedad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que sí se vacunará contra Covid-19.

“Decirles que me recomiendan los médicos que me vacune. Me vacuno la semana próxima. Me voy a vacunar. No les voy a decir porque no quiero que se haga un espectáculo. Nada más voy a ir a donde me corresponde y me voy a vacunar. Me sacaron sangre para ver cuántos anticuerpos tengo. No hay problema, tengo anticuerpos, pero recomiendan que sí, me debo de vacunar”.

Aseguró que la vacunación de los adultos mayores va muy bien, e informó que ayer se aplicaron en el país casi 255 mil dosis del biológico.

(Por: Arturo García Caudillo)