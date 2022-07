Ante la serie de irregularidades que se han generado en el proceso de selección de consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional, el cual se llevará a cabo este fin de semana, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció su decisión de no participar.

“Decidí no participar, pudiéndolo haber hecho en la alcaldía Cuauhtémoc, onde mi tierra, donde nací en Zacatecas. He señalado esto porque no quiero que se me involucre en ningún tipo de circunstancias que se me involucren. No vamos a participar”.

Y esta decisión, añade, la tomó por respeto y solidaridad a los fundadores del partido y a los militantes que fueron excluidos. Sin embargo, señaló, mantendrá la prudencia y la ecuanimidad, pues luego de este proceso se requerirá de restañar heridas y convocar a la unidad. (Por Arturo García Caudillo)