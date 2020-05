El partido Morena abrirá un proceso de sanción contra la diputada local, Patricia Meza, quien votó a favor de una nueva deuda por seis mil 200 millones de pesos, cuando su bancada iba en contra.

El proceso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendería los derechos de la legisladora en el partido, es decir, que no podría participar en ningún proceso de elección ni selección del partido, pues la figura de expulsión no existe en ese instituto político.

En un comunicado, el representante del partido, Hugo Rodríguez, expone que la diputada argumentó que su voto buscaba apoyar a los alcaldes de Morena, pues con la deuda se harán las obras programas para este año y proyectos nuevos.

La diputada Patricia Meza no ha aclarado cuál será su situación, por lo que para el Congreso local, de manera oficial, aún forma parte de MORENA y su voto en las sesiones será contabilizado de esa manera.

Meza Nuñez no ha respondido a entrevistas ni se ha presentado en su oficina del Congreso. (Por Mireya Blanco)