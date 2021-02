La Secretaría de Educación Jalisco anunció el inicio de una nueva etapa en las escuelas llamada de Acompañamiento Académico, que permitirá la atención de alumnos en las escuelas, en pequeños grupos de nueve.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, aclara que no se trata de clases, sino de atención de niños con rezagos, así como evaluaciones, actividades deportivas, culturales, laboratorios y talleres.

“Sobre la jornada ya no hay un límite, recordarán que cuando teníamos las asesorías presenciales estaban limitadas a 45, 50 minutos, ya ese límite no hay, ese límite lo va a tener que definir cada comunidad educativa de la vida. Es muy importante aclarar que se recomiendan pausas cada hora por 15 minutos para trabajar el tema del aseo, la limpieza”.

Agrega que estas acciones son voluntarias, tanto de padres de familia como de cada plantel. (Por Claudia Manuela Pérez)