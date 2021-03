Tras una carrera de 20 años en los emparrillados el quarterback de los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, líder de todos los tiempos en pases completos y yardas por aire en la NFL, anunció este domingo su retiro, tras haber jugado 15 años Nueva Orleans y 5 con los Cargadores de San Diego.

“Hasta el final, me agoté para dar todo a la organización de los Santos, a mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans”, “Sólo me retiro del futbol americano. No me retiro de Nueva Orleans”, “Este no es un adiós”, aseguró en un comunicado.