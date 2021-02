Tras reconocer que llegan tarde al tema, este viernes el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la creación de la Unidad de Igualdad de Género y ocho acciones concretas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Y que esperemos ser ejemplo de muchas instituciones más como lo debió haber sido. La UdeG no debería ser la institución señalada de casos de violencia de género, sino debería ser la institución que debería estar promoviendo que en las empresas y demás instituciones no suceda”.

Villanueva Lomelí sentenció que instituciones públicas y privadas no han estado a la altura en el tema de la igualdad de género, considerada la agenda del siglo. La unidad operará de inmediato bajo la conducción de Erika Loyo. (Por Gricelda Torres Zambrano)