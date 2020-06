Aunque la ciclovía de avenida Guadalupe no será reubicada y permanecerá junto a la banqueta, el Ayuntamiento de Zapopan informó que habrá adecuaciones en todo el corredor, desde Rafael Sanzio a Periférico para que no se afecte la circulación de los vehículos de motor, principal queja de los vecinos.

Se eliminarán entrecruzamientos, se reubicarán cuatro paradas de transporte público para que no entorpezcan el tránsito ni los cruces semaforizados y se harán modificaciones en el crucero de Periférico y Guadalupe para que más carros puedan dar vuelta a la izquierda y no genere embotellamientos.

Además se acortará el alto en tres semáforos de Tchaikovsky, Misión San Lorenzo y Periférico, De este modo se reducirá 35 por ciento el tiempos de espera de los autos en el tramo Rafael Sanzio y Periférico. (Por Héctor Escamilla Ramírez)