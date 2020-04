El gobierno de Jalisco anunció el cierre de todos los hoteles y la suspensión de la actividad turística hasta el 30 de abril, debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

El mandatario, Enrique Alfaro se reunió con presidente municipales de los principales destinos turísticos y acordaron la suspensión de actividades.

“Hoy las decisiones que estamos tomando van a implicar el cierre de hoteles, de bares de tours, de servicios turísticos en general. No vamos a permitir que en Tapalpa o en Mazamitla o Atemajac la gente ande en la calle y las playas de nuestro Estado van a estar cerrado”.

Advierte que también se detendrán camiones de peregrinos hacia Talpa no San Juan de los lagos. Agrega que los ayuntamientos tienen facultades oara detener o sancionar a quien no cumpla con la medida. (Por Claudia Manuela Pérez / @PuertoVallarta)