El Gobierno de Jalisco anunció la nueva estrategia anual para combatir la pandemia de Covid-19, que entra en vigor a partir de mañana sábado 13 de febrero y concluye el 15 de diciembre, pero será revisada a mediados de junio.

Permanecerán algunas medidas como son el distanciamiento social, uso de cubrebocas, protocolo sanitario y atención de grupos vulnerables.

El mandatario, Enrique Alfaro informa que se levantan todas las restricciones.

“A partir de esta presentación del plan ya no habrá restricciones ni de horarios, no habrá restricciones de edades para acceder a nada, no vamos a establecer criterios diferenciados, sino reglas de aplicación general.

En este ciclo escolar no habrá regreso a las aulas y este se realizará hasta agosto próximo, según se dijo. Se anunció asimismo la reactivación de todas las actividades culturales. (Por Claudia Manuela Pérez)